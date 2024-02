Przegląd prasy 9.02.2024 Świdnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Galeria Victoria w Wałbrzychu wyliczyła na ponad 200 000 zł utracone korzyści w wyniku ewakuacji galerii 20 stycznia br. Stało się tak po wybryku dwóch 14-letnich uczniów szkół w Wałbrzychu i Świebodzicach, którzy podpalili papier toaletowy w kabinie wc. Dyrektor Galerii przesłał pismo do Kuratorium Oświaty w tej sprawie. A jego treść trafiła do szkół. Domaga się w nim organizacji rozmów i spotkań z uczniami. Czy galeria będzie też żądać zadośćuczynienia od rodziców lub podejmie jakieś inne kroki w tej sprawie?

Kiedyś to było, wzdycha wielu. Choć zmieniają się moda, narzędzia i miejsca, trwała pozostaje pasja. Tej nie brakuje wędkarzom, którzy na przestrzeni lat nie tracą zapału do siedzenia z wędką nad rzeką. Dla części to rekreacyjny sport, dla niektórych pole do rywalizacji. W końcu kto nie chciałby złowić rekordowego suma?