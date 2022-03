Przegląd prasy 7.03.2022 Świdnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Kilkaset osób na pokładzie i zwierzęta przywiózł pociąg humanitarny z Przemyśla do Wrocławia. W podróży na Dolny Śląsk zatrzymał się tylko raz w Opolu, gdzie wysiadło 70 osób Jak informuje wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, większość pasażerów to uciekający przed wojną w Ukrainie, którzy nie zdążyli zabrać niczego poza swoimi czworonożnymi przyjaciółmi.

Grupa naszych Czytelników wybrała się w sobotę, 5 marca na wycieczkę w góry. Nie zniechęciło ich zimno i śnieg, który spadł w ostatnich dniach. Wyruszyli z Przełęczy Jugowskiej, poszli na Kozią Równię, Koziołki, i przez Lisie Skały do schroniska Zygmuntówka. Okazało się, że wędrujących po górach w okolicach Wałbrzycha jest sporo. – Wiele osób jeździło na nartach w pobliżu Zygmuntówki. Widzieliśmy też w Rzeczce sporo narciarzy i amatorów jazdy na sankach. No i byli amatorzy jazdy na biegówkach – mówią.

Zobaczcie zdjęcia zrobione z sobotę, we wspomnianej okolicy.