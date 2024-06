Przegląd prasy 6.06.2024 Świdnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Agnieszka Dobkiewicz, świdnicka dziennikarka spotka się z wałbrzyszanami 7 czerwca o godz. 17.00 w Bibliotece pod Atlantami. Będzie można zdobyć jej najnowszą książkę, która choć ukazała się 3 tygodnie temu, już została okrzyknięta bestsellerem. „Pożydowskie. Niewygodna pamięć” zmusza do refleksji. Opowiada o przenikaniu się kultury polskiej i żydowskiej. Jak daleko w głąb polskiej tożsamości sięgają żydowskie korzenie?

Dzisiaj w nocy (z 4 na 5 czerwca) we Wrocławiu doszło do spektakularnego napadu na bank. Nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku Spółdzielczej Grupy Bankowej, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Strachocińskiej, a następnie ukradli gotówkę z bankomatu i uciekli!

Straż Miejska w Wałbrzychu ogrodziła teren wokół placu zabaw na Podzamczu w Wałbrzychu. Pod rozłożystym krzakiem śpi tam locha z małymi... Potomstwo jest różnej wielkości, niektóre sztuki całkiem spore. Strażnicy od kilku godzin pilnują, by nikt nie zbliżył się do zwierząt i aby one nie zrobiły nikomu krzywdy. Jak będzie trzeba, będą stać tam całą noc.