Przegląd prasy 4.09.2020 Świdnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Od kilku miesięcy trwa dyskusja dotyczą zabezpieczenia systemu opieki zdrowotnej w kontekście kolejnej fal zachorowań na koronawirusa i oddzielenia pacjentów od chorych borykających się z "tradycyjnymi", jesiennymi infekcjami. Lekarze zrzeszeni w ramach Porozumienia Zielonogórskiego apelują: "POZ to nie miejsce do opieki nad pacjentami z COVID-19".

To jest sprawa bez precedensu. Dlatego, że to Kościół, a konkretnie Świdnicka Kuria zawiadomiła śledczych o tym, że ksiądz proboszcz z Boguszowa - Gorc może być pedofilem... Prokurator znalazł więcej grzechów proboszcza.

W sierpniu miasto złożyło do Urzędu Wojewódzkiego trzy wnioski na dofinansowanie prac związanych z remontem ulic: Polna Droga (na odcinku od ronda do wiaduktu), Inżynierska (od ul. Przemysłowej do ronda na ul. Kliczkowskiej) oraz Władysława Sikorskiego (od ul. gen. Mariana Langiewicza do sklepu TESCO). Świdnica stara się o uzyskanie dotacji na wymienione zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Apple

Ceny: od 3 499 do 3 799 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Huawei

Ceny: od 599 do 799 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 4.09 Świdnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Siedem zastępów straży pożarnej gasiło dziś rano pożar w budynku wielorodzinnym przy ul. Ignacego Krasickiego w Świebodzicach. Na szczęście nikomu nic się nie stało.