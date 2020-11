Przegląd prasy 3.11.2020 Świdnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Świebodzice przed 1945 rokiem. Jak wyglądały? Jak wiele się zmieniło? Zobaczcie sami! Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia miasta.

Cztery osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w ataku terrorystycznym w centrum Wiednia. Do strzelaniny doszło w jednym z centralnych placów miasta. Policjanci zabili zamachowca i przeszukali jego mieszkanie. Wśród 17 rannych jest policjant.

Słonie, lwy, hipopotamy, wielbłądy... Ale to tylko początek listy wspaniałych zwierząt, które mieszkały w zoo w czasach Breslau. Zobaczcie zdjęcia z fotopolska.eu

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Apple

Ceny: od 2 899 do 3 199 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Samsung

Ceny: od 749 do 1 010 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 3.11 Świdnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy ogłasza kolejny nabór do pracy. - Jeśli chcesz w życiu mieć wyjątkowy zawód, stabilną i dającą satysfakcję pracę, jeśli chcesz pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo, a także o porządek publiczny – to zawód policjanta jest właśnie dla ciebie! Po ukończeniu szkolenia podstawowego będziesz zarabiać 3880 zł a jeśli nie masz ukończonych 26 lat to na rękę otrzymasz 4220 zł - zachęcają mundurowi.