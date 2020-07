Przegląd prasy 3.07.2020 Świdnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Kilka interwencji związanych z usuwaniem owadów odnotowali w ostatnim czasie strażacy ochotnicy z powiatu świdnickiego.

Oby to się już nigdy nie powtórzyło! Powódź, która nawiedziła Kłodzko w 1997 roku była najgroźniejszą oraz najtragiczniejszą klęską żywiołową w skutkach, jaka kiedykolwiek dotknęła stolicę ziemi kłodzkiej.

Po ostatnich ulewach alejki w Parku Wrocławskim w Świdnicy przypominają miejscami wyboiste, dziurawe ścieżki. Woda zniszczyła wyremontowany w 2019 roku, za kilkaset tysięcy złotych park.

Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy - takie komentarze pojawiają się w sieci po wizycie prezydenta w Wielkopolsce. W czasie spotkania z wyborcami w Złotowie Duda mówił o niższym podatku VAT na artykuły dla niemowląt, czy środki higieniczne. Nowa matryca VAT to również tańsze ciasta, pieczywo i musztarda. "To my obniżamy podatki" - mówił Duda. Co na to internauci? Zobacz memy, które opanowały internet.

Świdniccy policjanci podjęli kolejne działania prewencyjne realizowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Świdnicy i we współpracy z MKP przypominali napotkanym w komunikacji zbiorowej pasażerom m.in. o obowiązku noszenia maseczek, jako jednym z istotnych aspektów w walce z pandemią koronawirusa.