Przegląd prasy 30.05.2023 Świdnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Fabryka Porcelany Krzysztof, czyli ostatnia fabryka porcelany w Wałbrzychu odchodzi do przeszłości. Kto obawiał się, że ruiny zakładu będą szpecić centrum Śródmieścia, ten może spojrzeć na przyszłość z optymizmem. Ogromny kompleks fabryczny ma szansę uniknąć losu dawnej Porcelany Wałbrzych. Co już wiadomo o przyszłości tego miejsca?

Troje uczniów trafiło do szpitala po wypadku autokaru na autostradzie A4. Pojazd przewoził 36 dzieci z Wrocławia, które wraz z trzema opiekunami jechało na wycieczkę do Zakopanego. Policjanci mówią, że doszło do samozapłonu.