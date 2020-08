Przegląd prasy 26.08.2020 Świdnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Do dramatycznej sytuacji doszło na ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie. Przechodzący przez jezdnię mężczyzna słaniał się na nogach i trzymał za klatkę piersiową. Samochody zatrzymywały się, żeby go przepuścić. Po chwili człowiek zasłabł. Na szczęście pełnili tam służbę policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Dzierżoniowa.

Trwa zbiórka na rzecz rodziny, która w wybuchu gazu w Kamiennej Górze straciła wszystko. Doszczętnie zniszczone jest mieszkanie przy ul Piastowskiej, w którym doszło do wybuchu gazu. O życie walczy 12-letnia dziewczyna, która przebywa w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. Jej stan jest krytyczny.

26 sierpnia 2017 roku odszedł od nas Adam Wójcik. Czego by o nim nie napisać, i tak wydaje się, że to zbyt mało. To postać legendarna, idol wrocławskich kibiców, świetny koszykarz, ale przede wszystkim znakomity człowiek i wzór do naśladowania. Po prostu król Adam Wójcik.

Straszny wypadek na ulicy Sienkiewicza w Świebodzicach. Słowo straszny oddaje grozę tego zdarzenia - mówi nam Szymon Szczepaniak ze świdnickiej policji. Zderzyły się tam trzy samochody, trwa reanimacja jednej osoby