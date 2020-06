Przegląd prasy 26.06.2020 Świdnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Świdnica 26.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Tylko do maja tego roku, miasto zleciło, by zastrzelić dwa razy więcej dzików niż w całym ub. roku. To i tak nie rozwiązuje problemu, bo dziki czują się w mieście, jak u siebie. Na Piaskowej Górze rządzą. Zobaczcie ostatnie filmiki i zdjęcia, które dostaliśmy. Gromada dzików zrobiła sobie stołówkę przy śmietnikach.

Kultowy serial Polsatu, który od ponad 21 lat (premiera odbyła się 16 marca 1999 roku) bawi Polaków zniknie z ekranów! - takie informacje pojawiły się w mediach. Na szczęście to tylko plotki. - Przez epidemię koronawirusa nie będziemy nagrywać w okresie letnim. Wracamy na plan w styczniu 2021 roku - mówi nam Renata Pałys (serialowa Helena Paździoch), wrocławska aktorka. W oczekiwaniu na nowych Kiepskich zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak przez lata zmieniali się bohaterowie tego filmu. Miłego oglądania.