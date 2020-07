Przegląd prasy 25.07.2020 Świdnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Świdnica 25.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Vegan House to pierwsza taka agroturystyka na Dolnym Śląsku! Można tu przenocować w... namiotach sferycznych z widokiem na masyw Śnieżnika. A taki namiot to prawdziwy luksus: każdy wyposażony jest w meble, klimatyzator i łazienkę. W namiotach znajdziesz pełnowymiarowe, dwuosobowe łóżko, lodówkę, kabinę prysznicową i toaletę. Gdzie znaleźć to miejsce? Podajemy adres: Nagodzice 35 koło Międzylesia. To tylko dwie godziny jazdy autem z Wrocławia. Zobaczcie zdjęcia!

Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Świdnica, Głogów... To tylko niektóre z dolnośląskich miast, z których uwielbiają śmiać się internauci. Zobaczcie memy!