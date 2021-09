Przegląd prasy 22.09.2021 Świdnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Ta sprawa wstrząsnęła środowiskiem strażaków w całym regionie. Wysoki rangą strażak, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo gaśniczej w Świdnicy został oskarżony o zlecenie podpaleń samochodów swoim kolegom ze straży pożarnej! Krzysztof B. miał dokładnie poinstruować zleceniobiorcę, jak podłożyć ogień, by auta spłonęły doszczętnie...

Niebawem zaczną obowiązywać nowe przepisy, które zniosą obowiązek drukowania paragonów. Co to oznacza dla klientów? Sprzedawca nie będzie musiał drukować i wydawać klientowi do ręki dowodu zakupu. W zamian kupujący otrzyma paragon w formie SMSa na swój telefon... lub na adres e-mail. E-paragony nadchodzą!