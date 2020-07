Przegląd prasy 2.07.2020 Świdnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Świdnica 2.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wakacje pod namiotem? W przyczepie kempingowej? W kamperze? W tym roku taka forma wypoczynku jest bardzo popularna. Zebraliśmy dla was najlepsze pola kempingowe i namiotowe na Dolnym Śląsku (ranking internautów wg Google). Adresy w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

Trzy konie na szczycie Śnieżki to widok na tyle niecodzienny, że koń by się uśmiał... Do śmiechu nie było jednak właścicielowi pięknych czworonogów, które uciekły z hodowli, a których przez wiele godzin szukał.

W ratuszu w Świebodzicach odbyło sie dziś spotkanie z nowym wiceburmistrzem miasta. Wakat na tym stanowisku był od ponad pół roku, kiedy z funkcji odwołany został Mariusz Szafraniec.

Do groźnego wypadku doszło w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej. Kobieta kierująca toyotą yaris straciła panowanie nad kierownicą, kiedy do auta wleciał potężny szerszeń.

Uwaga na groźne burze z gradem. Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało dziś rano ostrzeżenie.

Andrzej Duda nie ma czasu na udział w debacie wyborczej na antenie telewizji TVN. Inicjatywa zorganizowania debaty leżała po stronie takich mediów jak TVN, TVN24, czy portale internetowe WP i Onet. Zaproszenie przyjął jedynie sztab Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Andrzej Duda tłumaczy się natomiast napiętym kalendarzem pełnym spotkań. Debata więc się nie odbędzie. To nie przekodziło internautom, którzy mają memy komentujące tę sytuację. Zobacz je w galerii zdjęć.

W najbliższym czasie na linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny – Jedlina Zdrój, na odcinku Sobótka Zachodnia – Świdnica Przedmieście, wznowiony zostanie ruch pociągów. Na razie towarowych, które przewożą kruszywo z kopalni.