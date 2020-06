Przegląd prasy 18.06.2020 Świdnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Urządzenie, przez które można wpłacać datki stoi w holu Dworca Głównego PKP we Wrocławiu. Zbiórkę prowadzi Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak działa i na co pójdą zebrane pieniądze? Przeczytajcie poniżej.

W świdnickim sądzie rejonowym zapadł wyrok w sprawie mężczyzny, który rok temu w Rogoźnicy (gmina Strzegom) zabił 19 maleńkich kaczek. Zrobił to w bestialski sposób. Kaczki wyjmował z klatki rzucał pojedyńczo na ziemię i rozdeptywał. 33-letni Tomasz Ś. ma za to spędzić w wiezieniu rok! To surowy wyrok, zgodny z oczekiwaniem prokuratury.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu radni udzielili burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.