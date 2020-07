Przegląd prasy 16.07.2020 Świdnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Prawie jedna czwarta wszystkich polskich zamków leży na Dolnym Śląsku. Turyści odwiedzający nasz region, mając więc co robić. A czy mieszkańcy zwiedzili już wszystkie? Przedstawiamy Wam te, które zdecydowanie powinniście zobaczyć!

W Świdnicy stanęły kolejne dwa czerwone kosze w kształcie serca, do których można wrzucać plastikowe nakrętki

Trudne warunki na drodze i najprawdopodobniej brak umiejętności były przyczyną wypadku na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i II Armii. Samochód był kierowany przez 13-latka. Nieletni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w mur przyległy do skrzyżowania. Pechowemu kierowcy pomocy medycznej udzielił zespół pogotowia ratunkowego. Okazało się, że ukradł kluczyki... sąsiadce, bo chciał się "tylko przejechać" jej samochodem. Po zdarzeniu na miejsce wypadku została wezwana matka młodego kierowcy. Policja prowadzi ustalenia przyczyn wypadku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Bon turystyczny - 500 złotych na wakacje - przyjęty przez Sejm, czeka już tylko na podpis prezydenta. A to już formalność. Na pewno więc już każde dziecko w Polsce dostanie 500 złotych na wakacje. Kiedy? To na razie zagadka. Pieniądze będzie można wydać na turystykę. Komu będzie przysługiwało 500 złotych na wakacje? Kiedy i jak pieniądze zostaną wypłacone? Oto wszystko, co wiemy o 500 złotych dla dzieci.

Prezentujemy zdjęcia i nazwiska osób, które są poszukiwane przez dolnośląską policję za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. Ich ofiarą padają też osoby małoletnie. Kojarzysz twarz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl.

Za sprawą wystawy „Elektronika PRLu". będziemy mogli przenieść się na chwilę do tamtych czasów