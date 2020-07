Przegląd prasy 12.07.2020 Świdnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Biegacze włączyli się w akcję zbieranie pieniędzy na operację ratującą życie 21-letniej Justyny z Marcinowic. W Gruszowie pobiegli dziś, by pomóc chorej. Imprezę zorganizowała rada sołecka Gruszowa, włączyli się m.in. biegacze z GLK Marcinowice i mnóstwo ludzi, którzy chcieli wspomóc tę szlachetną akcję.

Gwiazdy ruszyły do urn! Aktorzy, dziennikarze, wokaliści i celebryci dokumentują swój udział w II turze wyborów prezydenckich, publikując zdjęcia i filmy w mediach społecznościowych.

Olga Tokarczuk i Beata Tyszka kupiły lokal na rynku w Nowej Rudzie. Zamierzą otworzyć tam kawiarnię artystyczną. To lokal w kamienicy nr 7, gdzie kiedyś mieściła się kawiarnia.

