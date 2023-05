Przegląd prasy 11.05.2023 Świdnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Tych ludzi możecie spotykać codziennie, lub też natknęliście się na nich ostatnio raz przypadkowo. Powinniście się o nich czegoś dowiedzieć. Otóż, pochodzą ze Świdnicy i poszukują ich organy ścigania. Za co? Służby udostępniają ich wizerunki wraz z kwalifikacją ich czynów. Zobaczcie.

W marcu rozpoczęto budowę nowej wieży widokowej przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. Na początku maja widać już spory progres. Sprawdziliśmy jak zmienił się plac budowy i co wykonawcy udało się w ostatnich tygodniach wykonać. Zobaczcie zdjęcia i wizualizacje budowanej wieży.

Do poważnego zranienia doszło 9 maja podczas prac leśnych prowadzonych w okolicy zalewu w Starych Bogaczowicach w powiecie wałbrzyskim. Ranny został 41-letni pracownik.

Prasówka 11.05 Świdnica: pozostałe wydarzenia

Straszny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek około południa, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby.