Przegląd prasy 10.06.2020 Świdnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Tadeusz Barszcz, kierowcy świdnickiego MPK został bohaterem mediów. Słusznie! Dzięki jego opanowaniu i refleksowi inny kierowca nie potrącił na pasach rodziny z dzieckiem.

Utrzymywanie dystansu, zakrywanie ust i nosa, to może nie wystarczyć, by ustrzec się koronawirusa. Gdzie najłatwiej się zarazić? Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Zdrowa czy nie? Głodówka to kuracja, która słusznie budzi wiele kontrowersji. Wszystko zależy jednak od tego, jak przebiega. Oto najważniejsze pytania o to, w jaki sposób przeprowadzić zdrową głodówkę, wraz z odpowiedziami wyznaczającymi plan działania.

156 km/h, 153 km/h, 122 km/h, 115 km/h, czy 106 km/h to prędkości z jaki w terenie zabudowanym, gdzie obowiązują ograniczenia do 50 km/h poruszało się dwunastu kierujących zatrzymanych na terenie powiatu świdnickiego w ciągu 2 dni. 9 kierujących to mężczyźni w wieku od 30 do 68 lat, ale w gronie osób zatrzymanych znalazły się też się 3 kobiety w wieku 36, 38, 39 lat.