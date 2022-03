Przegląd prasy 10.03.2022 Świdnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

W tym tym wypadku zginęło dwóch bardzo młodych mężczyzn, którzy dopiero zaczynali wkraczać w dorosłość. Mieli plany i marzenia, świat u stóp. Wyjaśnieniem okoliczności tragedii zajęła się wałbrzyska prokuratorka Anna Malewicz Procka. Żeby dotrzeć do prawdy, zarządziła m.in. ekshumację zwłok ofiar tragedii. Dzisiaj w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie zapadł wyrok skazujący kierowcę na 4 lata i 6 miesięcy więzienia. On sam nic nie pamięta z feralnej nocy...

Znakomity koncert dał Krzysztof Zalewski we wtorek, 8 marca w wałbrzyski Aqua Zdroju. Niezwykle utalentowany wokalista i multiinstrumentalista zaprezentował swoje największe przeboje, także te najnowsze, z utworem „Ptaki”. On i towarzyszący mu muzycy grali bez prądu ale z taką dawką energii i mocy, że piosenki nie straciły nic na wartości, brzmiały znakomicie.

Koncert pod szyldem legendarnego MTV Unplugged, w ramach trwającej trasy, był po prostu popisowy. Setki osób, które wybrały się wieczorem w Dzień Kobiet do Aqua Zdroju z pewnością nie żałowały tej decyzji. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.