Przegląd czerwca 2020 w Świdnicy, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przegląd czerwca 2020 w Świdnicy: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zmarł jeden z poszkodowanych w wypadku do którego doszło w minionym tygodniu w Zakładzie Ceramiki Ogniotrwałej w Jaroszowie, gdzie wybuchł pył węglowy w piecu produkcyjnym (do wypalania gliny).

We wtorek (30.06) przed godz. 20.30 na polach za Strzegomiem (na wysokości stacji paliw Shell) doszło do katastrofy samolotu. Na ziemię spadł prywatny ultralekki śmigłowiec. Zginęły 2 osoby. Jak się nieoficjalnie dowiedziliśmy to pan Bogdan ze Strzegomia - doświadczony pilot i właściciel lądowiska w okolicy Stawisk oraz jego pasażer.