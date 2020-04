Przedsiębiorcy kupili 250 litrów płynu do dezynfekcji. Trafił do świdnickiego szpitala i pogotowia

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich zakupiło płyn do dezynfekcji, by wesprzeć świdnickie placówki medyczne w walce z koronawirusem. Organizacja biznesowa przekazała łącznie 250 litrów środka odkażającego o wartości około 11 tys. zł. Otrzymały go świdnicki szpital „Latawiec” oraz Pogotowie Ratunkowe.

– Chcemy wspierać świdnickie placówki medyczne i pracujący w nim personel w zabezpieczaniu naszych mieszkańców. Nie jesteśmy obojętni na trudną sytuację spowodowaną rozprzestrzeniłem się koronawirusa – stwierdził prezes SPIKS Andrzej Panas. Świdnicka organizacja biznesowa przekazała łącznie 250 litrów płynu do dezynfekcji. Wartość zakupu to około 11 tys. zł. Środek odkażający trafił do świdnickiego szpitala „Latawiec” oraz Pogotowia Ratunkowego w poniedziałek, 31 marca. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo