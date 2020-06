Prawie milion złotych dla katedry, Kościoła Pokoju i 5 zabytkowych kamienic na remonty? Decyzja w rękach radnych

- Jestem przekonana, że radni przyjmą moją propozycję, bo ratowanie zabytków miasta jest dla nas wszystkich priorytetem – mówi prezydent miasta.

Zarówno biskup Marek Mendyk z Diecezji Świdnickiej, jak i biskup Waldemar Pytel z Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zostali poinformowani o propozycji prezydent miasta odnośnie dofinansowania. Dzięki temu świdnicka Katedra otrzyma, jeśli radni przyjmą projekt uchwały, 500 tys. zł., a Kościół Pokoju 250 tys. zł. na obecnie prowadzone prace w świątyniach.

To nie jedyne pieniądze jakie trafią do świdnickich zabytków. Propozycja Prezydent Miasta do radnych dotyczyć będzie również dotacji na prace remontowe dla 5 podmiotów: Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 24, Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 51, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Komunardów 20 i Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Grunwaldzkim 5. Dodatkowo wsparcie otrzyma również Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 2 na opracowanie dokumentacji remontu elewacji bocznej i tylnej.