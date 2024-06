Prasówka ze Świdnicy 7.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Opera Wrocławska zakończy sezon artystyczny 2023/2024 wyjątkową premierą baletową "Napoli 1841". Premiera odbędzie się 8 czerwca i będzie to polska premiera tego rzadko wykonywanego dzieła. Choreografię stworzyli August Bournonville oraz Johan Kobborg, a muzykę skomponowali czterej duńscy kompozytorzy romantyzmu: Holger Paulli, Eduard Helsted, Niels Wilhelm Gade i Hans Christian Lumbye.

Płacz i lament w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. I wielu innych miejscowościach w okolicy. Klienci współpracujący z hurtownią Infobrobud z Wałbrzycha dostali kilkadziesiąt wezwań do zapłaty kary za opóźnione faktury. Jak mówią, spóźnienia w płatnościach nie wynikały z ich złej woli, tylko z winy kuriera z hurtowni, który nie zabierał pieniędzy na czas. Efekt? Za 200 zł odsetek hurtownia żąda np. 14 000 zł kary i powołuje się na unijny przepis, który stanowi że za każdą taką fakturę nalicza się 40 euro. Klienci płaczą i mówią, że hurtowania żąda 40 euro nawet za fakturę opiewającą na kilkadziesiąt groszy. - To my jesteśmy pokrzywdzeni, przez takie spóźnienia, musimy zamknąć hurtownię - mówią nam właściciele, dwaj starsi panowie przed 80-ką, na emeryturze.