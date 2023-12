Prasówka ze Świdnicy 6.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Odjechany, czy obrazoburczy? Na pewno nieoczywisty. Kalendarz kamiennogórskiej Spółdzielni Mleczarskiej KaMos na rok 2024 jest już gotowy i - jak twierdzą wielbiciele - nie obniża lotów. To kultowe już wydawnictwo ma wielbicieli nie tylko na Dolnym Śląsku. Co sprawia, że jest fenomenem? Gdzie można kupić to cudo pełne absurdalnego humoru i nabiału dosmaczonego szczyptą kiczu?