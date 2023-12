Prasówka ze Świdnicy 29.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Doktor Ewę Rodziewicz znają zapewne wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha. Do tej specjalistki od pediatrii chodziły zatroskane mamy z dziećmi - kilka pokoleń mieszkańców Wałbrzycha i regionu. W lipcu lekarka świętowała jubileusz 60-lecia pracy zawodowej, a 28 grudnia w mediach społecznościowych pojawiły się smutne wieści o odejściu tej 85-letniej nestorki wałbrzyskiej medycyny. To ogromna strata dla Wałbrzycha.

Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.