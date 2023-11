Prasówka ze Świdnicy 18.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wozy bojowe straży pożarnej, karetka pogotowia i policyjny radiowóz na sygnałach świetlnych pod Castoramą w Wałbrzych. Interwencja służb mundurowych zaniepokoiła naszych czytelników. Okazuje się, że dzisiaj (17.11) ok. godz. 19.00 doszło tam do zderzenia dwóch samochodów.

Do wybuchu gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu doszło dzisiaj, 17 listopada ok. godziny 15.00. Podczas praz ziemnych został uszkodzony gazociąg. Płomienie sięgają kilku metrów. Gaz cały czas płonie, na miejscu pracują służby.

Gdy Święty Mikołaj składa wizytę dziecku to już prezent sam w sobie. Takie kompletne stroje mikołajów można wypożyczyć w Świdnicy. A jeśli Mikołaj miałby być zbyt chudy - w ofercie są nawet brzuchy.

Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.