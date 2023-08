Prasówka ze Świdnicy 18.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zamek Świny, jedna z najciekawszych dolnośląskich warowni, właśnie odsłoniła swoje kolejne tajemnice! Prace archeologiczne pozwoliły na odsłonięcie nieznanych pomieszczeń piwnicznych w części tzw. zamku średniego. Natrafiono tam na artefakty, które spoczywały w ukryciu przez wieki! Co już wiadomo o tym odkryciu?

Działa już pierwszy na Dolnym Śląsku motoambulans w Pogotowiu Ratunkowym, wpisany do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ma go Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, które od dwóch dni jest pionierem w naszym województwie w tej kwestii, ale będą kolejne motory w innych jednostkach. O takim rozwiązaniu myślą już także w Wałbrzychu. A jakie przemyślenia ma ratownik medyczny pędzący na motorze do wypadku czy domu pacjenta po pierwszym dyżurze?