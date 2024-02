Prasówka ze Świdnicy 14.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Ceny mieszkań w najbardziej zasobnych częściach Polski, w tym w dużych miastach, galopują. Wbrew trendom na Dolnym Śląsku, na rynku wtórnym, znaleźć można nadal ciekawe mieszkania nawet za około 100 tys. zł. Wybraliśmy kilka najładniejszych w różnych częściach regionu - to prawdziwe okazje. Zobaczcie zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu po toczącym się kilka miesięcy postępowaniu upadłościowym wydał wczoraj postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj, 13 lutego do zakładu wkroczył syndyk. Oznacza to likwidację firmy działającej w Jaworzynie Śląskiej od 160 lat. Co dalej ze 181 pracownikami, którzy jeszcze zostali w Karolinie? Jakie plany ma syndyk i burmistrz miasta?