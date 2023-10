Prasówka ze Świdnicy 12.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Po tym, jak do sieci trafił filmik nakręcony przez kierowcę samochodu przejeżdżającego przez Głuszycę, policję i straż graniczną zaalarmowano o nielegalnych migrantach przekraczających granicę i przemieszczających się przez powiat wałbrzyski. "Głuszyca woj. Dolnośląskie Migrują "lekarze i prawnicy..." ciekawe gdzie nasze służby - zastanawia się internauta". Okazuje się, że to uczestnicy wycieczki z Wrocławia.

26-letnia mieszkanka wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze została decyzją sądu na 3 miesiące osadzona we wrocławskim areszcie. Jej 41-letni partner w ostatnich dniach z poważnymi poparzeniami trafił do szpitala. Kobieta oblała go benzyną i podpaliła. Grozi jej za to dożywocie.