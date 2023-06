Prasówka z maja 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świdnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Pożar na autostradzie A4. Doszczętnie spłonął autokar szkolny, którym podróżowały dzieci z Wrocławia [ZDJĘCIA] ”?

Przegląd maja 2023 w Świdnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pożar na autostradzie A4. Doszczętnie spłonął autokar szkolny, którym podróżowały dzieci z Wrocławia [ZDJĘCIA] Troje uczniów trafiło do szpitala po wypadku autokaru na autostradzie A4. Pojazd przewoził 36 dzieci z Wrocławia, które wraz z trzema opiekunami jechało na wycieczkę do Zakopanego. Policjanci mówią, że doszło do samozapłonu. 📢 Pożar w kamienicy przy ul. Szmidta - Al. Wyzwolenia. Utrudnienia centrum Wałbrzycha, są poszkodowani. Zobaczcie zdjęcia Trwa akcja ratunkowa, pali się na poddaszu w kamienicy wielorodzinnej narożnej przy ul. Szmidta 2 - Al. Wyzwolenia w centrum Wałbrzycha. Są osoby poszkodowane, na miejscu pracuje pięć zastępów strażackich i pogotowie. Na Placu Grunwaldzkim, głównym węźle komunikacyjnym miasta, w związku z akcją trwają utrudnienia.

📢 Ten sen mógł przypłacić życiem. Czołowe zderzenie dwóch samochodów na ul. Świdnickiej w Wałbrzychu Do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w ubiegły weekend na ul. Świdnickiej w Wałbrzychu. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Powód zdarzenia był prozaiczny.

Prasówka czerwiec Świdnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników ze Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Poszukiwani listem gończym. Pochodzą ze Świdnicy, sporo mają na sumieniu. Rozpoznajecie ich? Tych ludzi możecie spotykać codziennie, lub też natknęliście się na nich ostatnio raz przypadkowo. Powinniście się o nich czegoś dowiedzieć. Otóż, pochodzą ze Świdnicy i poszukują ich organy ścigania. Za co? Służby udostępniają ich wizerunki wraz z kwalifikacją ich czynów. Zobaczcie.

📢 W Wałbrzychu, podczas I Pikniku Hospicyjnego setki osób pobiegły po uśmiech dzieci! Dzisiaj (28 maja) w Wałbrzychu odbył się I Piknik Hospicyjny „Pobiegnij po uśmiech dziecka”. Hasło jest właśnie takie, bo podczas imprezy setki osób wzięły udział w biegu i I Marszu Nordic Walking. Biegały dzieci (nawet 2-3 letnie maluchy) i dorośli. Wszyscy mieli okazję podszlifować formę i wesprzeć wspaniały cel. 📢 Zalew w Radkowie po remoncie. Będą duże zmiany! Otwarcie już w czerwcu 2023. Zdjęcia i film Dobiega końca remont Zalewu w Radkowie, jednego z ładniejszego w regionie. Jak obiecuje burmistrz gminy, Jan Bednarczyk jeszcze w czerwcu Zalew Radkowski powinien zostać otwarty. Będą nowe atrakcje, m.in. dwa oddzielne kąpieliska i potężna zjeżdżalnia wodna. Inwestycja pochłonie 5 mln zł, jest dofinansowana ze środków rządowych z Polskiego Ładu. Zobaczcie, co dla was mamy!

📢 Dolnośląskie jeziora, zalewy i tamy, które warto zobaczyć. Świetny pomysł na czerwcową wycieczkę! Jeśli poszukujecie akwenów na terenie Dolnego Śląska, to jest tu całe bogactwo zbiorników wodnych. Wiele z nich jest położonych wśród pięknych, górskich krajobrazów. To idealne miejsca na weekendową wycieczkę w czerwcu. Zobaczcie, dokąd warto pojechać nad wodę już w ten weekend. 📢 Nowy przystanek kolejowy Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach i plaża na szczycie góry! 8 czerwca zatrzymają się tu pociągi z Wrocławia do Czech Przystanek kolejowy Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach jest już niemal gotowy. Pierwsze pociągi jadące z Wrocławia do Czech mają się tu zatrzymać 8 czerwca. Tego dnia zaplanowano także otwarcie nowej plaży na szczycie Dzikowca Wielkiego. W bacówce na szczycie będzie można kupić zimne napoje, piwo, kiełbaski i pamiątki i podziwiać panoramę gór, a przy dobrej pogodzie nawet Sky Tower we Wrocławiu.

📢 Ludzie bili rocznego byka łopatami i szpadlami w Głuszycy i wjeżdżali w niego samochodem. Zwierzę miało wcześniej atakować ludzi Otrzymaliśmy od Czytelnika szokujące filmiki, na których widać, jak w Głuszycy w powiecie wałbrzyskim grupa ludzi bije łopatami młodego byka. Zwierzę jest okładane wściekle po głowie i korpusie. Na łące pojawia się też samochód w typie SUV, którego kierowca kilka razy wjeżdża w młode zwierzę samochodem. - To niedopuszczalne, absolutnie odstaje od kanonu poskramiania zwierząt - mówi nam Jarosław Bereźnicki, doświadczony hodowca spod Wrocławia. 📢 Trwa XV Jarmark Średniowieczny na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim! Zobaczcie! Na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim trwa XV Jarmark Średniowieczny. Stare zamczysko tętni życiem, jakby przeniesionym tu sprzed setek lat. Zobaczcie, Można tam wybrać się jeszcze dzisiaj!

📢 Wybuch gazu w kamienicy przy ul. Worcella we Wrocławiu. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. Zobaczcie zdjęcia Do zdarzenia doszło w piątek (19 maja) po godz. 17. W kamienicy przy ul. Worcella 33 we Wrocławiu doszło do wybuchu gazu. 📢 Licytacje komornicze domów na Dolnym Śląsku. Te nieruchomości są do kupienia za ułamek ceny [OFERTY] Licytacje komornicze nieruchomości odbywają się regularnie. Zakup domu z takiej licytacji może być dobrym pomysłem, jeśli nie dysponujecie odpowiednią gotówką lub macie problemy z zaciągnięciem kredytu. Powód? Domy licytowane przez komornika są zwykle naprawdę tanie. Bywa, że nieruchomość można kupić dosłownie za "ułamek ceny". Zobaczcie oferty domów z Dolnego Śląska, które będzie można nabyć w drodze komorniczej licytacji w ciągu najbliższych tygodni. 📢 Najdroższe kryształy z PRL kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia Niepowtarzalny materiał, szlif, zdobienia i kolor. Dekady temu każda gospodyni chciała mieć taki wazon, paterę lub karafkę. Po latach wygnania na strychy kryształy z PRL-u ponownie trafiają na rynek, a ich ceny szybują w górę. Zobaczcie najdroższe kryształy z minionej epoki, które sprzedają obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Może łaskawym okiem spojrzycie na swoje domowe skarby.

📢 Pojutrze piątek – weekendu początek. Zobaczcie co w dniach 19 – 21 maja będzie się działo w Wałbrzychu i okolicy! Przed nami kolejny, majowy weekend z dużą ilością imprez i wydarzeń przygotowanych w Wałbrzychu i okolicy. W tych dniach będzie tu gdzie wybrać się. Znakomitą propozycją jest z pewnością Wałbrzyska Noc Muzeów w sobotę, 20 maja. Klimaty średniowieczne można będzie też poczuć podczas Jarmarku na zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Zaplanowano też koncerty, spektakle, targi zdrowej żywności, tradycyjnie nocne zwiedzanie zamku Książ – zobaczcie co jeszcze! 📢 Ciało znalezione w sobotę na Zakaczawiu w Legnicy to zwłoki kobiety w średnim wieku [AKTUALIZACJA 16.05] Prokuratura Okręgowa informuje, że ciało znalezione w sobotę 13 maja w Legnicy należało do kobiety w średnim wieku. To wstępne wyniki sekcji, która nadal trwa. Przyczyna śmierci oraz tożsamość kobiety nie są jeszcze znane.

📢 Zobaczcie przedwojenne zdjęcia zapory wodnej na Jeziorze Bystrzyckim! Ogromna, kamienna zapora wodna jest jedną z atrakcji turystycznych Jeziora Bystrzyckiego.Zobaczcie zdjęcia z pierwszych lat jej istnienia. 📢 Tragiczny finał pościgu policyjnego w Świdnicy. Uciekający przed policją motocyklista zginął na miejscu [NAGRANIE] W piątek (12 maja) na Dolnym Śląsku doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął motocyklista z Jawora, który uciekał przed policją. Pościg rozpoczął się już w Wałbrzychu, a tragicznie zakończył w Świdnicy. Sprawę wyjaśnia prokuratura. 📢 Dni Wałbrzycha 2023 - program, Dni Świdnicy - jakie gwiazdy? Przełom maja i czerwca to w Wałbrzychu i Świdnicy czas największych miejskich imprez. Jest już znany program Dni Wałbrzycha, a także gwiazdy Dni Świdnicy. Oj będzie się działo w ostatni weekend maja w Wałbrzychu i pierwszy weekend czerwca w Świdnicy!

📢 Śmiertelny wypadek na dolnośląskich drogach. W Czadrowie pod Kamienną Górą samochód uderzył w drzewo AKTUALIZACJA Do wypadku doszło we wtorek (9 maja) około godz. 22, na drodze pomiędzy Kamienną Górę z Krzeszowem, a dokładnie na wysokości miejscowości Czadrów. Samochód osobowy, którą podróżowały trzy osób wypadł z drogi i rozbił się o drzewo. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. 📢 Miss Województwa Dolnośląskiego i Miss Nastolatek 2023 wybrane! Zdjęcia z uroczystej gali we Wrocławiu Najpiękniejsze Dolnoślązaczki poznaliśmy w sobotę wieczorem (6 maja), podczas finałowej gali we Wrocławiu. Zobaczcie, jak kandydatki do tytułu Miss Nastolatek i Miss Województwa Dolnośląskiego 2023 prezentowały się w strojach kąpielowych, wieczorowych sukniach i ubraniach sportowych. Nasz fotoreporter towarzyszył też finalistkom podczas przygotowań w garderobie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

