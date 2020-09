Prasówka Świdnica 8.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

Jedna osoba została przewieziona do legnickiego szpitala, poszkodowany kierowca prawdopodobnie zasłabł. Do wypadku doszło na Drodze Ekspresowej S3 na wysokości Legnicy, tuż przy rondzie obwodnicy zachodniej miasta. Policja ustala przyczynę wypadku.

Waldemar Woźniak z Pszenna pod Świdnicą jest znanym już chyba w całej Polsce emerytowanym pocztowcem, który wolny czas spędza sprzątając tony śmieci z lasów, przydrożnych rowów czy nadbrzeży. Niestety popsuł mu się samochód, którym śmieci wywoził na wysypisko. Na portalu zarzutka.pl przyjaciele ekologa zorganizowali więc zbiórkę, by kupić mu terenówkę. Potrzeba na to 35 tys. złotych!

Biuro rzeczy znalezionych Kolei Dolnośląskich gromadzi wszystko to, co zgubimy w pociągach. Od ciuchów, przez narzędzia i telefony, po kluczyki do samochodów, a nawet... mandaty karne! Kliknij w zdjęcie i zobacz co w ostatnim czasie Dolnoślązacy pozostawili w składach KD.