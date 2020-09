Prasówka Świdnica 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Świdnica 7.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej 35, około godziny 14., na skrzyżowaniu w miejscowości Małuszów. Jedna osoba została ranna.

Rozpoczęły się zapisy chętnych do udziału w rajdzie rowerowym, który zaplanowano na niedzielę, 20 września. Odbędzie się on w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”. Zapisy potrwają do wtorku, 15 września