Prasówka Świdnica 4.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

Wakacje za granicą podczas epidemii koronawirusa. Dokąd będzie można pojechać? [LISTA KRAJÓW] W ciągu kilku najbliższych dni rząd ma ogłosić złagodzenie zakazu przekraczania granicy. Już od miesiąca do Polski bez kwarantanny mogą wjeżdżać osoby pracujące w Unii Europejskiej. Teraz zgodę dostaną także turyści. Być może stanie się to już od 15 czerwca. Do jakich popularnych wśród turystów krajów będzie można wyjechać? Jakie obowiązują tam dziś restrykcje i zasady? Sprawdź, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możesz przechodzić za pomocą strzałek lub gestów. 📢 Jak znaleźć idealną działkę? Oto 12 nieoczywistych rad od tych, którzy już znaleźli Zakup ziemi mocno się różni od zakupu mieszkania. Sprawdź, jakie metody stosować, żeby szybko stać się właścicielem wymarzonej działki.

📢 Świebodzice na starych pocztówkach! Ależ było pięknie! Jak przed laty wyglądały Świebodzice? Mamy dla Was unikatowe pocztówki miasta. Przedstawiają głównie centrum miasta. Ależ było pięknie! Prasówka 4.06 Świdnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Twoje auto czeka przegląd? Sprawdź te rzeczy! Oto najczęstsze usterki polskich samochodów Coroczny obowiązkowy przegląd techniczny samochodu to stresujący moment dla wielu kierowców. Nic dziwnego – w ubiegłym roku niemal pół miliona aut nie zdało tego egzaminu. Wielu negatywnych wyników można było jednak uniknąć. Zobacz, jakie są najczęstsze usterki samochodów wykrywane na przeglądach!

📢 Grali w Ekstraklasie, są na bezrobociu. Niektórzy pracy szukają od roku Rozgrywki PKO Ekstraklasy zostały wznowione, ale z różnych względów nie wszyscy zawodnicy zachowali miejsca pracy. Są też i tacy, którzy klubów szukają od początku sezonu. Którzy piłkarze widnieją na liście bezrobotnych? Kilku z nich w piłkę nie gra już prawie rok.

📢 Koniec obostrzeń w PSZOK w Świdnicy. Można przywieść śmieci bez umawiania! Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczący się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy, od 8 czerwca będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 14:00. 📢 23-latek w BMW uciekał policji w Strzegomiu. Został zatrzymany po pościgu. Nie miał prawa jazdy 3 czerwca 2020 roku około 1.30 w nocy funkcjonariusze zauważyli na rondzie w Strzegomiu jadący samochód osobowy marki BMW, którego kierujący na widok radiowozu znacznie przyśpieszył. Policjanci w związku z tym niezwłocznie podjęli decyzję o zatrzymaniu go do kontroli drogowej i wyjaśnieniu przyczyny takiego zachowania kierowcy. Kiedy zbliżyli się do pojazdu, włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe. Wówczas kierujący samochodem ponownie gwałtownie przyspieszył.

📢 Co przynosi pecha w domu? 10 pechowych rzeczy, które masz w domu Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy. 📢 Zmarł za szpitalem, choć na SOR przywiozła go karetka. Winnych nie ma, prokuratura czeka na opinię biegłych Prokuratura Rejonowa w Świdnicy przedłużyła śledztwo dotyczące śmierci 33-letniego Igora, który rok temu zmarł na tyłach szpitala Latawiec w Świdnicy. Dzień wcześniej mężczyznę na Szpitalny Oddział Ratunkowy przywiozła karetka pogotowia. Uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Mówił, że kilka dni wcześniej został uderzony gałęzią drzewa.

📢 Przez Świdnicę pędził BMW 105 km/h. Nie tylko on. Kolejni piraci zatrzymani 105 km/h, 104 km/h, 103 km/h i 101 km/h to prędkości z jaki w terenie zabudowanym, gdzie obowiązują ograniczenia do 50 km/h poruszało się czterech kierujących zatrzymanych przez funkcjonariuszy 📢 Wizyta u dentysty droższa o nawet 350 zł! Czy dopłata "covidowa" jest zgodna z prawem? Wyjaśniamy O tym, że wizyty w prywatnych gabinetach lekarskich w czasie epidemii znacznie podrożały, słyszeliśmy już na początku maja. Za co i ile trzeba płacić i czy jest to zgodne z prawem - przeczytajcie poniżej.

Znamy nowy termin wyborów prezydenckich