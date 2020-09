Prasówka Świdnica 31.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace montażowe dwóch nowych wiat przystankowych. Zostały one ustawione przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na ul. Wałbrzyskiej. W znacznym stopniu poprawi to komfort osób oczekujących na autobus, dając im schronienie podczas złych warunków atmosferycznych.

We wtorek w 7 publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Świdnica, rok szkolny 2020/2021 rozpocznie 3727 uczniów w 171 oddziałach klas I-VIII oraz 183 uczniów w „zerówkach”. 831 dzieci objętych zostanie opieką w 7 publicznych przedszkolach.

Jarosław Kaczyński ma wakacje, choć te dla wszystkich praktycznie się kończą. Prezes PiS wybrał Polskę, a swój krótki urlop spędza m.in. na Zalewie Szczecińskim. Zdjęcia z wakacji Jarosława Kaczyńskiego mogliśmy obejrzeć w mediach społecznościowych. Fotografiami pochwalił się Joachim Brudziński, były szef MSWiA - "Śpijcie spokojnie, stery Polski w dobrych rękach" - napisał europoseł PiS na Twitterze. Co na to internauci? Jak zwykle mają memy. Zobacz najlepsze w galerii zdjęć.

W niedzielę wieczorem na drodze nr 35 doszło do poważnego wypadku. 26-latka kierująca oplem straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w drzewo.

Od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał podatek cukrowy. Chociaż decyzja o wprowadzeniu tzw. opłaty cukrowej była już kilka razy odkładana, to ostatecznie we wtorek, 25 sierpnia, prezydent Andrzej Duda podpisał dokument. Co dokładnie oznacza podatek od cukru dla producentów, a jakie zmiany niesie za sobą dla konsumentów? Jakie produkty zostaną objęte podatkiem cukrowym i o ile wzrosną ich ceny?