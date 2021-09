Prasówka Świdnica 29.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Świdnica 29.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Już jest oddana do ruchu tzw. modliszówka, czyli droga wojewódzka nr 379 łącząca Świdnicę i Wałbrzych. Droga była gotowa oddawana. Opóźnienie było spowodowane utrudnionym dostępem do terenu przeznaczonego pod poszerzenie pasa drogowego, z którego uprzednio Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Świdnica zobowiązane były do usunięcia drzew na odcinkach Witoszów – Modliszów i Modliszów – Stary Julianów.