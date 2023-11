Prasówka Świdnica 29.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

Na mapie Dolnego Śląska znajduje się niesamowita atrakcja dla dzieci i młodzieży, która choć wiedzą o niej nieliczni, terminy zabukowane ma aż do wiosny 2024 roku! To Dom Drzewa w Miliczu, niesamowite "muzeum lasu", gdzie podczas zabawy i wykładów dzieci nabywają wiedzę o polskich lasach. Kiedy tylko dowiadują się o tym miejscu nauczyciele, organizują wycieczki z całej Polski. Bo atrakcja jest darmowa, a w środku jest niesamowicie, zobaczcie zdjęcia i film.

Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu od lat budzą niesłabnące zainteresowanie. Ile w 2023 roku zapłacimy za kubek grzanego wina? Jak kształtują się ceny w strefie gastronomicznej? Czy można tam znaleźć rękodzielnicze prezenty, a jeśli tak to ile kosztują? Jarmark wystartował w piątek 24 listopada 2023, a my postanowiliśmy to wszystko sprawdzić. Wybierając się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, warto przygotować gruby portfel.