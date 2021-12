Prasówka Świdnica 28.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

Prace nad budową najdłuższego pozamiejskiego tunelu w Polsce idą pełną parą. Do zakończenia drążenia kaloty pozostało jeszcze 752,46 m. Mimo mrozów i śniegu, prace w grudniu postępują zgodnie z założeniami. Prace na odcinku od Bolkowa do Kamiennej Góry mają się zakończyć w połowie września 2023 roku. W ramach inwestycji wybudowane zostanie m.in. 11 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S3, cztery obiekty nad drogą ekspresową S3, dwa tunele drogowe o długości ok. 2300 m i ok. 320 m oraz Miejsce Obsługi Podróżnych.

