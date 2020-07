Prasówka Świdnica 28.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Świdnica 28.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Są rzeczy, które nie potrzebują komentarza. Specjalnie dla was dotarliśmy na koniec internetu, a przynajmniej tego stockowego. Choć sami czasem korzystamy z gotowych ilustracji, istnieje pewien poziom abstrakcji, który ciężko pojąć. Natykając się na podobne obrazy w codziennej pracy nie możemy wyjść ze zdumienia - co trzeba mieć w głowie, by wykreować podobne dziwa? Na pewno niebywałą kreatywność, która zdecydowanie warta jest wypromowania. Dlatego też dzielimy się z Wami dziwnymi grafikami ze stocka, w waszej ulubionej formie - galerii zdjęć. Enjoy!

Wraz z początkiem sierpnia na tory wrócą lub zostaną wydłużone trasy kolejnych pociągów Kolei Dolnośląskich. Zmianą zostanie objętych w sumie 18 połączeń, które wcześniej, z uwagi na epidemię koronawirusa, uległy ograniczeniu. Szczegóły w galerii zdjęć!