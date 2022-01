Prasówka Świdnica 26.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek, 25 stycznia w Warszawie odbyła się premiera filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach", którego reżyserem jest Sylwester Jakimow. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia. Na czerwonym dywanie pozowały gwiazdy produkcji m.in. Alicja Bachleda-Curuś, Mikołaj Roznerski, Joanna Jarmołowicz i Piotr Głowacki.

Tych handlarzy narkotyków szuka policja z Dolnego Śląska! Policjanci poszukują ich na podstawie: Art. 59 ust. 1: udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Widziałeś te osoby? Daj znać pod numerem 112. Źródło: poszukiwani.policja.pl. Stan poszukiwań - 25 stycznia 2022 roku. Szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

Co łączy Grażynę Szapołowską, Laurę Łącz, Barbarę Bursztynowicz, Tatianę Sosnę-Sarno i Marię Mamonę? Piękna przyjaźń i nie tylko. Wszystkie aktorki uczęszczały do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończyły w 1977. Panie określają się jako "dziewczęta z Miodowej". Dlaczego?

Pacjenci zakażeni wariantem Omikron często mają lżejsze objawy i rzadziej wymagają hospitalizacji, a ich leczenie odbywa się w izolacji domowej. Z tego względu warto uzupełnić domową apteczkę o kilka leków, które mogą złagodzić objawy towarzyszące zakażeniu koronawirusem. Sprawdź, co powinno znaleźć się w apteczce na wypadek zarażenia Omikronem.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Aż serce boli, gdy patrzy się na zniszczony Wrocław pod koniec II wojny światowej. Fotografie pochodzą z fotopolska.eu. Zobaczcie!

Od poniedziałku 24 stycznia część produktów w sieci sklepów Biedronka podrożała. Co dokładnie kupisz drożej? O ile ceny są wyższe? Kliknij w galerię i sprawdź >>>

Ostatnio publikowaliśmy materiał o turystach kompletnie nieprzygotowanych do warunków panujących w szczytowych partiach Karkonoszy. Grupa chłopaków wybrała się na Śnieżkę w nieodpowiednim obuwiu. Ledwo udało im się zejść ze szlaku i co chwilę upadali, mimo że trzymali się zamontowanych łańcuchów. Kolejny "amator zimowych sportów" postanowił zabrać na szczyt sanki, na których zjeżdżało małe dziecko. To ekstremalnie niebezpieczne i mogło zakończyć się tragicznie.