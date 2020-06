Prasówka Świdnica 25.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

Szymon Hołownia twierdzi, że jeśli w II turze wyborów w szranki z Andrzejem Dudą stanie Rafał Trzaskowski, to kandydat Koalicji Obywatelskiej nie będzie miał szans na wygraną. Niezależny kandydat skomentował również wizytę polskiego prezydenta w Waszyngtonie.

W czwartek (25 czerwca) premier Mateusz Morawiecki na antenie Radia Łódź zapowiedział powrót dzieci do szkół o studentów na uczelnię. Od kiedy? Zobaczcie poniżej.

Wczoraj około południa 40-latek wybrał się do sklepu obuwniczego, znajdującego się terenie Świdnicy. Ale nie po to by coś kupić. Kiedy już zapełnił „wybranym” towarem swoją torbę, wykorzystując nieuwagę personelu sklepu opuścił go nie płacąc za towar