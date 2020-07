Prasówka Świdnica 21.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

Oto najdroższe oferty domów ze Świdnicy i gminy Świdnica, które znajdziemy w ofertach biur nieruchomości. Za piękny dom z ogrodem trzeba niestety zapłacić nawet 3 miliony złotych!

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy ma nowy pomysł, by ma zachęcić do adopcji. To akcja zwierzak na wynos, reklamowana poprzez hasło "Zwierzak na wynos - dowozimy do końca września". Na czym polega? Każdy, kto zamawia jedzenie na wynos w świdnickiej restauracji wraz z nim otrzyma zdjęcie jednego z bezdomniaków szukających kochającego domu.

Przyszło lato, a wraz z nim powiew wolności, którego brakowało nam zwłaszcza podczas izolowania się w domu z powodu koronawirusa. Tłumnie wyruszyliśmy więc nad morze, aby kąpać się i opalać. Są jednak tacy, którzy poczuli się zbyt swobodnie. To dla nich powstała ta galeria. Zobaczcie, co wolno, a czego nie wolno robić na plaży i pamiętajcie: jeśli nie wiecie, jak się zachować, zachowujcie się przyzwoicie!