Prasówka Świdnica 20.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę około godz. 20.30 policjanci wydziału ruchu drogowego pełniąc służbę na terenie Świebodzic zatrzymali do kontroli kierującego VW Passat. Styl jazdy mógł wskazywać, że kierowca jest pod wpływem alkoholu.

Przyszło lato, a wraz z nim powiew wolności, którego brakowało nam zwłaszcza podczas izolowania się w domu z powodu koronawirusa. Tłumnie wyruszyliśmy więc nad morze, aby kąpać się i opalać. Są jednak tacy, którzy poczuli się zbyt swobodnie. To dla nich powstała ta galeria. Zobaczcie, co wolno, a czego nie wolno robić na plaży i pamiętajcie: jeśli nie wiecie, jak się zachować, zachowujcie się przyzwoicie!

Wiedzieliście, że jest w Polsce jeszcze jedna gmina wiejska Świdnica? Ta druga Świdnica jest oddalona od stolicy powiatu – Zielonej Góry o 10 km. Zobaczcie jak wygląda... A jest co oglądać: zalew Świdnicki z plażą, źródła potoków z siedliskami rzadkich roślin, kamienne kręgi czy niezwykłe bunkry.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Osiedle Sudeckie (wcześniejsza nazwa - Osiedle Przodowników Pracy) to drugie co do wielkości osiedle bloków spółdzielczych w Świebodzicach. Zobacz archiwalne zdjęcia tego miejsca.

W minionym tygodniu doszło w Świdnicy do bulwersującego zdarzenia. W środku nocy dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące dwóch kobiet poruszających się chwiejnym krokiem w rejonie Placu Grunwaldzkiego