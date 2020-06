Prasówka Świdnica 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

Lilie wodne zakwitły w zbiorniku wodnym przed zamkiem Książ. Nenufary jedne z najpiękniejszych roślin wodnych, które oczarowały słynnego impresjonistę Claude’a Moneta a ich piękno opisała Maria Dąbrowska w powieści „Noce i Dnie” dobrze się czują w tym miejscu. Przedzamcze staje się bardziej bajkowe.

Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad stworzeniem sieci sklepów, która byłaby kontrolowana przez państwo. Program nie ma oficjalnej nazwy, my na potrzebę tego materiału nazwiemy go "SKLEP PLUS". O pomyśle informował w wywiadzie dla money.pl wiceszef wspomnianego resortu Artur Soboń. - Pracujemy nad obecnością państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych - powiedział wiceminister. Portal "Businessinsider.com.pl" podsumował w kilku punktach, co wiemy dziś o rządowym pomyśle SKLEP PLUS i na czym będzie on polegał. Zobacz galerię.