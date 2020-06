Prasówka Świdnica 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

1,7 promila alkoholu w organizmie miał kierowca samochodu marki VW Passat, który został zatrzymany przez policjantów świdnickiej komendy. Nietrzeźwy 20-latek swoją jazdą i swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzał zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Teraz grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Wybory prezydenckie 2020 są wyjątkowo zmaskulinizowane. Jedyna kobieta, która kandydowała na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, zrezygnowała z wyścigu o tytuł głowy państwa. Nie oznacza to jednak, że wszyscy kandydaci na prezydenta 2020 pominęli ważne dla kobiet kwestie. Prześwietlamy poszczególne programy wyborcze pod kątem istotnych dla kobiet problemów.

Jakub Siekiera mieszka w domu usamodzielniającym w Katowicach. Wyszedł z niego miesiąc temu, żeby wyrzucić śmieci. Nie wrócił ani nie odezwał się do teraz. Istnieje przypuszczenie, że pojechał do Wrocławia.

Lista lokali wyborczych w Świdnicy, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

Na Dolnym Śląsku mieszka obecnie 176 osób, które mają więcej niż sto lat. Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. W tym roku każdy stulatek dostaje 4294,67 zł brutto. Rok wcześniej było to 3 731,13 zł brutto a dwa lata temu - 3 536,87 zł.