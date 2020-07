Prasówka Świdnica 15.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

Za sprawą wystawy „Elektronika PRLu". będziemy mogli przenieść się na chwilę do tamtych czasów

Wiemy, że lubicie stare zdjęcia Świdnicy. Tym razem cofamy się w nie aż tak odlegle lata. Wielu z nas doskonale je pamięta. Oto Świdnica w latach 80. i 90.! Zobaczcie koniecznie, jak wyglądaliśmy, co nosiliśmy, gdzie bywaliśmy, czym jeździliśmy, no i oczywiście jak zmieniło się miasto. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Prasówka 15.07 Świdnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pożar w Twierdzy Srebrna Góra. Około godziny 12.15 doszło do pożaru w tamtejszej strzelnicy. Obecnie trwa akcja gaśnicza.

10 złotych za kilogram jabłek w Lidlu? Tak to możliwe! Ceny owoców poszybowały w górę do astronomicznych wartości. Słabe zbiory i pandemia COVID-19, która zwiększyła popyt na jabłka, spowodowały, że polski produkty już praktycznie zniknęły z rynku. Pozostały tylko zagraniczne.