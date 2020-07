Prasówka Świdnica 1.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świdnicy nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Świdnica 1.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świdnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wybuch w zakładzie w Jaroszowie. Zmarł jeden z poszkodowanych pracowników”?

Spotkanie Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta RP z ramienia Platformy Obywatelskiej z wyborcami w Kartuzach miało spokojny i merytoryczny charakter, ale tylko do czasu. Kiedy poseł Sławomir Nitras postanowił uspokoić zakłócających wiec, zaatakowano go. Zobaczcie film.

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska i burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta podpisali list intencyjny wyrażający wolę współpracy w zakresie wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Strzegom w ramach Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Apple

Ceny: od 1 599 do 2 071 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Lenovo

Ceny: od 1 189 do 1 321 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 1.07 Świdnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

#Jedzieszmyśl to akcja zapoczątkowana przez siostrę jednej z dziewczynek, które w październiku ubiegłego roku tragicznie zginęły w wypadku na ul. Jaworzyńskiej w Legnicy. W środę odbyła się pierwsza rozprawa w której oskarżony jest 19-letni kierowca.

Na drodze krajowej nr 5 między miejscowościami Osiek i Jaroszów za zjazdem z A4 na węźle Kostomłoty doszło do pożaru naczepy tira. Nikt nie został ranny, na miejscu działają służby. Jeden pas drogi jest zablokowany, wprowadzono ruch wahadłowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd drogami lokalnymi. Można to zrobić jadąc przez miejscowości Gościsław i Mieczków. Utrudnienie potrwa mniej więcej do godziny 13. Tworzą się w tym miejscu spore korki.

Pierwszy turniej w Świdnicy na otwarcie sezonu siatkówki plażowej od lat cieszył się dużym powodzeniem. Jednakże frekwencja tym razem przeszła wszelkie oczekiwania organizatora imprezy. 36 par męskich i 27 drużyn kobiet to przeszło dwa razy więcej zgłoszonych ekip niż bywało to w najlepszych sezonach.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku wczoraj około godz. 14, zostali wezwani na interwencje do jednego z mieszkań na terenie powiatu kłodzkiego. Na miejscu funkcjonariusze zastali dwoje śpiących niemowląt i matkę, która sama opiekowała się nimi.

We wtorek (30.06) przed godz. 20.30 na polach za Strzegomiem (na wysokości stacji paliw Shell) doszło do katastrofy samolotu. Na ziemię spadł prywatny ultralekki śmigłowiec. Zginęły 2 osoby. Jak się nieoficjalnie dowiedziliśmy to pan Bogdan ze Strzegomia - doświadczony pilot i właściciel lądowiska w okolicy Stawisk oraz jego pasażer.