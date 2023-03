Prasówka 30.03.2023 Świdnica. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Świdnicy

Wiosną szczególnie chcielibyśmy wyglądać i czuć się dobrze. Piękna i zdrowa skóra, włosy i paznokcie to gwarancja dobrego samopoczucia. Niestety, by to osiągnąć trzeba czasem odwiedzać specjalistów. Przygotowaliśmy dla Was spis dermatologów najczęściej polecanych w 2023 roku przez pacjentów z Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego w serwisie https://www.znanylekarz.pl/. Zobaczcie kogo najczęściej rekomendują mieszkańcy Wałbrzycha, Kłodzka, Dzierżoniowa, Świdnicy, Ząbkowic Śl. i Kamiennej Góry!