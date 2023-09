Prasówka 26.09.2023 Świdnica. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Świdnicy

W poniedziałkowy poranek, 25 września, pomiędzy Starym Zdrojem i Piaskową Górą - na wysokości filii Politechniki w Wałbrzychu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu wziął udział mieszkaniec Wałbrzycha oraz świebodziczanin. Z uwagi na prowadzone działania ratunkowe, na ul. Armii Krajowej wystąpiły utrudnienia.

Do bardzo groźnego wypadku doszło w niedzielę o godzinie 7:44. W Strzegomiu na Drodze Krajowej nr 5 zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Jedna osoba została uwięziona w zmiażdżonym pojeździe. W stanie ciężkim kierowcę zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Ratownik 13. Drugi ciężki wypadek miał miejsce na Modliszówce. Kierowca także jest w ciężkim stanie.

Wkrótce minie miesiąc odkąd świdnicka policja poszukuje osoby, do której należy rower marki CUBE LTD, zabezpieczony przez mundurowych w Świdnicy. Sprzęt czeka w komendzie na swojego właściciela. Zobaczcie zdjęcia sprzętu, może go poszukujecie.