Prasówka 24.02.2024 Świdnica. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Świdnicy

W piątek, 23 lutego 2024 wiele polskich miast opuściło flagi samorządowe do połowy masztu lub przywiesiło do nich kir, jako znak symbolicznej żałoby. Tak jest m.in. we Wrocławiu, Żarowie, Wałbrzychu i w Świdnicy. To działania w ramach Ogólnopolskiej „Żałoby 146 rodzin” w dniu Światowego Dnia Walki z Depresją.