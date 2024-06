Prasówka 2.06.2024 Świdnica. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Świdnicy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06, w Świdnicy. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco”?

Prasówka Świdnica 2.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świdnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wieża widokowa w Wałbrzychu: Otwarcie 21 czerwca 2024. Będzie dużo atrakcji! Bilety, ceny, parkingi - Zdjęcia!”?

📢 Wiadomo, kim był człowiek, którego ciało wyłowiono z Odry we Wrocławiu. To 19-latek, który wskoczył do rzeki w Sylwestra AKTUALIZACJA O makabrycznym odkryciu we Wrocławiu informowaliśmy wczoraj. Dzisiaj, 1 czerwca już wiadomo, że ciało które dryfowało w rzece, to 19-latek który wskoczył do Odry w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia br.

📢 Nieodpowiedzialne zachowanie nad wodą: popili i wypadli z pontonu w Bardzie Śląskim, a mężczyzna wskoczył do Odry z mostu we Wrocławiu! Interwencje WOPR-u na Dolnym Śląsku w czasie długiego, czerwcowego weekendu przyprawiają o gęsią skórkę. Mieszkańcy igrają z życiem, a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma pełne ręce pracy. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Bardzie Śląskim. Przewrócił się tam ponton, a do wody wpadły osoby, które nim płynęły. Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. We Wrocławiu do Odry z wysokiego mostu wskoczył mężczyzna! z podejrzeniem urazu kręgosłupa trafił do szpitala!

Prasówka 2.06 Świdnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak kiedyś wyglądała Kayah ZDJĘCIA. Wygląda jak zupełnie inna kobieta. Oto odmieniona twarz Kayah. Co się dzieje? Kayah ma 56 lat i na polskiej scenie muzycznej gości już od 1995 roku. Zobaczcie jak zmieniała się wokalistka przez te wszystkie lata. Szczególnie jej twarz wyglądała zupełnie inaczej...

📢 Wypadek śmiertelny na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej, uważajcie na siebie Dzisiaj (31 maja) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej. Na krętej drodze wojewódzkiej nr 387 zginął 54-letni motocyklista. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają policja i prokuratura.

