Prasówka 12.05.2023 Świdnica. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Świdnicy

To miałby być najbardziej nowoczesny Rodzinny Park Rekreacji na Dolnym Śląsku na miarę Europy. Wizualizacje i szczegóły dotyczące inwestycji będzie można zobaczyć na Dniach Otwartych w Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów. Atrakcji będzie mnóstwo dla dzieci i dorosłych. Zaplanowano m.in. festyn i pokazy ogromnych maszyn.

Sadysta w Kłodzku powiesił na lince psa i przywiązał do barierki przy moście, gdzie zostawił zwierzę na pewną śmierć. Czworonóg zwisając tracił przytomność. Na szczęście uratowali go kłodzcy policjanci, którzy w sam raz wracali z interwencji. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia.